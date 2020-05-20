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Украинская промоутерская компания "заморозила" деятельность

Бокс
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Sparta Boxing Promotions объявила о новом этапе в жизни организации.

Украинская промоутерская компания "заморозила" деятельность
Новина українською

Ведущие клиенты Sparta Boxing Promotions Карен Чухаджян и Зоравор Петросян на прошлой неделе подписали контракты с американскими промоутерами.

"Талантливые украинцы получили предложения сотрудничества с менеджерами из Европы и США, в связи с чем Sparta Boxing Promotions приняла непростое, но необходимое решение отпустить Чухаджяна, Великовского и Петросяна, учитывая их серьёзные перспективы и растущие амбиции. Также компания больше не работает с Вячеславом Сенченко.

При этом Арам Фаниян продолжает представлять SBP — таким образом, компания не прекращает свою работу, но берёт небольшую паузу в активной промоутерской деятельности", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте промоутерской компании.

Отметим, что вышеупомянутый Арам Фаниян в настоящее время тренируется с бывшим чемпионом мира Виктором Постолом, который ведет подготовку к титульному бою с Хосе Рамиресом.

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