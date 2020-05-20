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Выход Кличко на бой с Пулевым - один из лучших в карьере украинца. ВИДЕО

Бокс
(3 голосов)

Потрясающее шоу перед громким боем в Германии.

Выход Кличко на бой с Пулевым - один из лучших в карьере украинца. ВИДЕО
Новина українською

Владимир Кличко в октябре 2014 года нокаутом остановил ранее небитого болгарина Кубрата Пулева. Это последняя досрочная победа в карьере бывшего гегемона супертяжелого веса.

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В статье: Владимир Кличко Кубрат Пулев
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