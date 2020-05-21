Хэй о планах Хирна: Усик не может драться в саду

Как известно, босс промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн во время пандемии коронавируса в течение четырех недель задумал провести в саду своего особняка серию боев при участии нескольких десятков болельщиков.

Дэвид Хэй, бывший чемпион мира в двух весовых категориях и менеджер Дерека Чисоры, заявил, что бой его подопечного с Александром Усиком в ближайшие планы Хирна не входит.

"Слишком большой бой. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе не может драться в саду. Бой заслуживает широкую огласку. Это PPV-мероприятие, которому необходима раскрутка.

Если нужно будет подождать несколько месяцев, значит, так тому и быть. Дерек больше предпочитает бой со зрителями. Я точно чувствую, что стиль Дерека – работать на толпу", - сказал Хэй.

Изначально Усик и Чисора должны были подраться в ближайшую субботу в Лондоне на арене О2.