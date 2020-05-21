Марченко: Усик – человек, поэтому может ошибаться

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александра Усик (17-0, 13 КО) подвергся критике после видео с избиением вымышленного критика. Также боксер снялся в российском религиозном фильме, за что попал в базу данных «Миротворца».

"Я не смотрел ролик, поэтому у меня нет мыслей. Это его выбор, он работает на свою аудиторию. Он человек, поэтому он тоже может ошибаться. Мое отношение к нему, как к спортсмену, не изменится, а как человеком я им не интересуюсь. Где я, а где Усик. Я не эксперт, чтобы давать ему какие-то советы.

Не понимаю, почему спортсмен не может быть лидером мнений. Если речь идет о стереотипе, что спортсмены не очень умные, то я считаю, что это бред. Почти все спортсмены ездили по всему миру и видели разные страны, видели, как люди там живут. Поэтому уже этот опыт намного больше, чем у большинства украинцев.

Также стремление учиться и получать знания никак не зависят от того спортсмен ты или нет. Поэтому, если какой-то спортсмен хочет быть лидером мнений, то почему нет. С другой стороны, сейчас такое время, что все и обо всем выражают свое мнение, даже если имеют очень мало информации и имеют очень узкое представление по теме. Но это касается не только спортсменов", - сказал Марченко.

Илья Марченко является второй ракеткой Украины. На пике карьеры теннисист из Донецка входил в топ-50 мирового рейтинга и добирался до четвертого раунда на US Open-2016.