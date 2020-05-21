Грицай: Спортсмену уровня Усика недопустимо угрожать людям

Борец вольного стиля бросил вызов титулованному боксеру на бой без правил после того, как Усик в Instagram опубликовал видео с избиением вымышленного критика.

"На самом деле, последней каплей стало обращение Усика к своим так называемым диванным критикам, где он прямо угрожает людям. Человек заходит в дверь, и он отправляет его в нокаут. Я считаю, что спортсмену профессионального уровня недопустимо так угрожать людям. Я дал свой ответ, что я готов зайти в ту дверь, давай.

Как мы видели, он с Ломаченко снимались в пропагандистском фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскрес». Где идет такая русская пропаганда, украинцы, белорусы и россияне – «единственный русский народ». Это тоже меня зацепило. Также, что человек говорит, что Крым – это Крым, что Крым – от Бога, что он не может признать, что Крым – это Украина, территория, временно оккупирована РФ.

Бой с Усиком? У меня нет мыслей о поражении. Я думаю только о победе. Я думаю, что одержу победу", - сказал Грицай.