  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон: Если бы Тайсон Фьюри не прошёл через всё, то он не стал бы тем, кем является
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон: Если бы Тайсон Фьюри не прошёл через всё, то он не стал бы тем, кем является

Бокс
(1 голосов)
Майк Тайсон: Если бы Тайсон Фьюри не прошёл через всё, то он не стал бы тем, кем является
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о действующем чемпионе WBC в тяжёлом весе Тайсоне Фьюри.

"Если бы Тайсон Фьюри не прошёл через всё, что он пережил, то он не стал бы тем человеком, которым он является сейчас. Его проблемы с психикой? Он больной человек, но именно поэтому он и стал столь великим. Серьёзно. Люди хотят, чтобы он был нормальным. Жил просто жизнью нормального состоятельного человека. Но Фьюри не знает, как быть нормальным. Скажите ему, чтобы он держался подальше от этого», — приводит слова Майка Тайсона The Ring.

Напомним, недавно 53-летний Тайсон объявил, что возвращается на ринг ради участия в выставочных поединках. Вскоре после этого схожее заявление сделал его давний соперник Эвандер Холифилд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...