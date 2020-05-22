Линарес: Ломаченко уже не тот

Линарес в мае 2018 года отправил Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) в нокдаун, но проиграл техническим нокаутом и потерял титул WBC в легком весе.

"Я думаю, это хороший бой. Лопес – очень крепкий оппонент. У него есть удар. Ломаченко – лучший боксер в мире в pound-for-pound, и он очень быстр, он выбрасывает невероятные комбинации, силовые удары и все остальное.

Но это уже не тот Ломаченко, который был 2 года назад, когда я дрался с ним. Вы можете увидеть это в его крайнем бою. Посмотрим. Этот бой немного опасен для Ломаченко. Я так думаю. Но если этот поединок состоится – я все-таки считаю, что Ломаченко победит. Победит судейским решением.

Лопесу нужно разработать хороший план, хорошую стратегию, так как сделал я, когда у меня был поединок с ним. Если у него будет хорошая стратегия, у него может быть шанс на победу. Посмотрим, мы этого не знаем", - сказал экс-чемпион мира.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес состоится в сентябре 2020 года.