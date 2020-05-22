Бокс
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Кличко катком проехался по Рокки. Вот как это было. ВИДЕО
Владимир Кличко против легендарного образа Голливуда.
Пока настоящий бокс все еще отдыхает на карантине, предлагаем новую порцию виртуальных битв на ринге игры Fight Night Champion.
В этот раз пользователь YouTube решил выяснить, кто сильнее – бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко или культовый боксер кинематографа Рокки Бальбоа. Смотрим.
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