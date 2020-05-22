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Тайсон: Бой с Холифилдом – то, что нужно

Бокс
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«Железный Майк» готов снова подраться с принципиальным соперником.

Тайсон: Бой с Холифилдом – то, что нужно
Новина українською

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд на профессиональном ринге в 1996-97 годах провели два боя. Холифилд дважды выиграл – техническим нокаутом и дисквалификацией после того, как Тайсон откусил ему кусочек уха.

Спустя 23 года две легенды мирового бокса синхронно решили возобновить карьеру и провести несколько выставочных боев.

"Третий бой с Холифилдом? Да, для благотворительности это именно то, что нужно! А вы вот можете себе представить вновь меня и Эвандера в одном ринге? Послушайте, в мире полно людей, которым необходима помощь. И такое вот шоу реально может помочь многим", - говорит Тайсон.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Холифилду в подготовке к возобновлению карьеры помогает Владимир Кличко.

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В статье: Майк Тайсон Эвандер Холифилд
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Источник:
Vringe.com
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