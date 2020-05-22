Не Усиком единым. Владислав Сиренко – новая надежда Украины в супертяжелом весе

Оригинал статьи – Энсон Уэйнрайт, The Ring

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Владислав Сиренко: визитная карточка

Возраст – 25 лет

Родной город – Киев, Украина

Весовая категория – супертяжелая

Рост – 192 см

Послужной список в любителях – 125-25

Профессионал с 2017 года

Послужной список в профессионалах – 13-0 (12 КО)

Тренер – Джеймс Али Башир

Менеджер – Максим Михайлев

Промоутер – Fächer Sportmanagement

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Лучшая ночь в профессионалах и почему: Сиренко наслаждается каждым боем и полученным опытом.

"Я чувствую, что мои лучшие бои приближаются, но определенно у меня уже было несколько захватывающих поединков. Для меня мой первый бой в качестве профессионального боксера был незабываемым, а также тот момент, когда я выиграл свой первый титул".

"Я буду помнить каждый бой, потому каждый тренировочный лагерь очень сложный, но в то же время наполненный воспоминаниями, и вокруг меня были замечательные люди. Я наслаждаюсь всем этим".

Худшая ночь в профессиональной карьере и почему: 25-летний украинец выиграл каждый из 13 боев, и только один оппонент Сиренко услышал финальный гонг. 10 из 12 нокаутов Владислав оформил в первом раунде.

"Я доволен всем, что я сделал", - говорит Сиренко. "Конечно, я и моя команда получаем уроки и приобретаем опыт в моих боях. Мы прилагаем все усилия, чтобы стать лучше. Я счастлив, что у меня есть возможность представлять свою страну и показать мою культуру всему миру. Я горжусь тем, что я украинец".

Следующий бой. Сиренко 28 марта в Карлсруэ (Германия) должен был встретиться с ветераном из ЮАР Джонни Мюллером, но пандемия коронавируса не позволила Владиславу вновь выйти на ринг.

"Наш вечер бокса должен был транслироваться на портале Bild.de, украинском телеканале XSPORT и российском Матч! Боец", - говорит менеджер Сиренко Михайлев. "За две недели до боя нам пришлось уведомить всех, что шоу отменено. Мы три года работали, чтобы достичь этого уровня, чтобы получить шанс бороться за титулы. Досадно остановиться и отказаться от этого. Сиренко был готов к бою в марте, а осенью он бы бросил вызов кому-то из топ-50 лучших в дивизионе".

Почему он считается перспективным. Сиренко был талантливым любителем. В 2012 и 2013 годах он выигрывал молодежный чемпионат Украины, брал серебро на молодежном чемпионате Европы в 2013 году, становился чемпионом Украины до 22 лет и добывал бронзу на взрослом чемпионате Украины.

"На юниорском и взрослом уровнях я принимал участие во многих соревнованиях, и там было много топ-боксеров. Каждый турнир был сложным и захватывающим одновременно".

Мощный украинец работал в тренировочном лагере с четырьмя олимпийскими чемпионами: Владимиром Кличко, Александром Поветкиным, Александром Усиком и Тони Йока. Находясь в Лас-Вегасе, он выходил на спарринги с бывшим чемпионом WBC Бермейном Стиверном, претендентом Майклом Хантером и проспектом Джо Джойсом.

"Когда я был боксером-любителем, то понял, что для достижения целей нужно очень много работать и верить в свою мечту. Самое главное – быть дисциплинированным".

Сиренко приобрел хороший опыт боев в Южной Африке, Америке и Австрии, а также в Германии, которая стала для Владислава приемной родиной.

Михайлев чувствует, что у Сиренко светлое будущее.

"Он очень талантливый и дисциплинированный парень с хорошим ударом с обеих рук. Неудивительно, что он является любимым спарринг-партнером Александра Поветкина и Александра Усика. Ему всего 25 лет, и я могу с уверенностью сказать, что мир скоро услышит о нас".

Джеймс Али Башир, который тренировал многих ведущих супертяжеловесов, включая Леннокса Льюиса, Шеннона Бриггса, Владимира Кличко и Александра Усика, работает с Сиренко с первого дня его профессиональной карьеры и видит во Владиславе огромный потенциал.

"За 51 год тренировок во многих частях мира наибольшего успеха я добился с большими парнями", - говорит тренер. "Сиренко молодой, свежий и перспективный парень, который действительно изучает мастерство бокса, иначе я бы не стал работать с ним. Мне 69 лет – я не могу терять время.

Мы хорошо понимаем друг друга. Он знает, что я буду подталкивать его так же, как и он меня. Владислав от природы мощный панчер, поэтому я больше сконцентрирован на его боксерских навыках – атаке и защите. Когда он полностью обучится, то будет готов к большому бою.

Я ожидаю, что Сиренко станет чемпионом мира в супертяжелом весе и продолжит защищать свой титул так же, как это делали братья Кличко, Ломаченко, Усик и другие боксеры из этого региона. Влад вырезан из той же породы украинского дерева".

Почему есть повод сомневаться в Сиренко. У Сиренко была хорошая карьера в любителях, но он не выступал на крупнейших турнирах. Частично это связано с тем, что он стал профессионалом в 22 года, а это молодой возраст для супертяжелого веса.

"Нет предела совершенству", - отмечает Сиренко. "В основном я нуждаюсь в опыте. Мне нужно иметь больше раундов за плечами".

Башир в значительной мере доволен тем, как развивается карьера Сиренко, однако тренер чувствует, что его подопечному еще есть над чем работать.

"Иногда у Влада на ринге проявляются эмоции. Он выходит из правильного эмоционального состояния. В боксе это риск, который он не может себе позволить".

Что еще нужно знать о Сиренко. Владислав родился и вырос в Киеве, столице Украины. Бокс не был его первой любовью – к рингу Сиренко пришел в подростковом возрасте.

"Я занимаюсь спортом с шести лет, но моим первым увлечением был футбол", - поясняет Сиренко. "Я играл в местной команде до 15 лет, потом она распалась, и я пошел на занятия боксом. Я любил спорт с самого детства".

С этого момента бокс начал играть ключевую роль в жизни Сиренко.

"Я до сих пор помню свои первые бои и те чувства, которые были. Никогда не забуду – с того момента бокс стал для меня всем".

Сиренко живет в Украине, проводит время в ЮАР, где провел восемь боев в профессионалах, и тренируется в Германии. Он во всех отношениях современный боксер-профи.

У Сиренко есть несколько кумиров, которыми он восхищается.

"Когда я был молодым, то смотрел бои Тайсона и Холифилда. Мне нравится Тайсон за его отношение к боксу. Мне нравится Холифилд за его стиль, как и Владимир Кличко. Он джентльмен и настоящая легенда. Эти люди мои герои.

Счастлив, что у меня была возможность лично встретиться с Кличко и получить от него несколько приятный слов".

В свободное время Сиренко любит проводить время с семьей, играть в футбол, путешествовать и познавать новые места.

Все бои Владислава Сиренко на профессиональном ринге: