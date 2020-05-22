Виталий Кличко вспомнил, как в армии пресек дедовщину

Кличко-старший проходил службу в Спортивном клубе армии Киевского военного округа.

"Нам только выдали военную форму, как один «дед» командирским тоном приказал носить воду. Габаритами «дед» был в два раза меньше меня. Ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию. А он такой же, как и я — рядовой. Ответ «деду» категорически не понравился, но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой. Вышла бы знатная потасовка, но дежурный по части развел нас по сторонам.

Ночь у меня была напряженная. Не исключал, что «деды» захотят расправиться с норовистым «салагой». Напряжение спало только на следующий день. Утром на построении объявили, что среди новичков есть чемпион страны Виталий Кличко. После построения «дед» сам подошел, протянул руку и примирительным тоном пробубнил: «Что же ты мне об этом раньше не сказал?». Инцидент был исчерпан, больше меня никто воду носить не заставлял", - вспоминает экс-чемпион мира в супертяжелом весе.

Карьеру в боксе нынешний мэр Киева завершил в 2013 году. В последний раз на ринг Виталий Кличко выходил в сентябре 2012 года, побив техническим нокаутом Мануэля Чарра.