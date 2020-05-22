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Джошуа: Тайсон занимает особенное место в моем сердце

Бокс
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Чемпион мира отреагировал на камбэк Майка Тайсона.

Джошуа: Тайсон занимает особенное место в моем сердце
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«Железный Майк» в 53 года возвращается на ринг на несколько благотворительных боев, но не исключено, что Тайсон проведет и реальный бой.

"Возвращение Тайсона – это как раз то, ради чего мы дышим. Для всех это невиданный камбэк. Я определенно буду одним из зрителей, это точно.

Он прошел путь от неблагополучного района до самого молодого чемпиона и одного из самых узнаваемых лиц в боксе. Тайсон – моя главная мотивация. Он занимает особенное место в моем сердце", - приводит слова Джошуа BoxingScene.

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. Боксер из Бруклина проиграл три из четырех последних боев в карьере.

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В статье: Майк Тайсон Энтони Джошуа
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