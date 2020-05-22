Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бой Джошуа может состояться в Хорватии
Неожиданный поворот событий
Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном месте и дате следующего поединка британского супертяжеловеса Энтони Джошуа. Слова промоутера приводит ua.tribuna со ссылкой на Sky Sports:
"Будет плохо, если мы пройдем через все происходящее и не сделаем титульный бой в Британии. Мы сосредоточены только на этом, но если все будет не в наших руках, тогда мы будем искать другие опции по всему миру.
На данном этапе один из потенциальных вариантов – Хорватия.
Я предполагаю, что мы увидим Джошуа в сентябре, но более вероятно, что в октябре или ноябре, когда ограничения ослабнут", – сказал Хирн.