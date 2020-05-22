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Бой Джошуа может состояться в Хорватии

Бокс
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Неожиданный поворот событий

Бой Джошуа может состояться в Хорватии
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном месте и дате следующего поединка британского супертяжеловеса Энтони Джошуа. Слова промоутера приводит ua.tribuna со ссылкой на Sky Sports:

"Будет плохо, если мы пройдем через все происходящее и не сделаем титульный бой в Британии. Мы сосредоточены только на этом, но если все будет не в наших руках, тогда мы будем искать другие опции по всему миру.

На данном этапе один из потенциальных вариантов – Хорватия.

Я предполагаю, что мы увидим Джошуа в сентябре, но более вероятно, что в октябре или ноябре, когда ограничения ослабнут", – сказал Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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