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Ломаченко призывает сохранить Киево-Печерскую Лавру Московскому патриархату

Бокс
(1 голосов)

Василий поддерживает россиян

Ломаченко призывает сохранить Киево-Печерскую Лавру Московскому патриархату
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко призвал сохранить Киево-Печерскую Лавру в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата.

В минувшем месяце в Сети появилась петиция, призывавшая передать Киево-Печерскую Лавру в подчинение недавно созданной Православной церкви Украины. После чего сторонники УПЦ Московского патриархата создали свою петицию, с требованием сохранить прежние устои.

"Братья и сёстры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим максимально распространить ссылку среди всех прихожан в группах вайбер, с просьбой данную петицию подписать", — написал Ломаченко на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, ранее Василий Ломаченко и его близкий друг Александр Усик были занесены в базу сайта "Миротворец", в которой, по мнению администраторов, хранятся данные противников украинской государственности.

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В статье: Василий Ломаченко
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