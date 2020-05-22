Ломаченко призывает сохранить Киево-Печерскую Лавру Московскому патриархату

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко призвал сохранить Киево-Печерскую Лавру в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата.

В минувшем месяце в Сети появилась петиция, призывавшая передать Киево-Печерскую Лавру в подчинение недавно созданной Православной церкви Украины. После чего сторонники УПЦ Московского патриархата создали свою петицию, с требованием сохранить прежние устои.

"Братья и сёстры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим максимально распространить ссылку среди всех прихожан в группах вайбер, с просьбой данную петицию подписать", — написал Ломаченко на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, ранее Василий Ломаченко и его близкий друг Александр Усик были занесены в базу сайта "Миротворец", в которой, по мнению администраторов, хранятся данные противников украинской государственности.