Президент WBC: Если Тайсон полноценно вернется, то мы включим его в свой рейтинг

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что их организация готова включить легендарного американского супертяжа Майка Тайсона в свой рейтинг в случае его полноценного возвращения на ринг. Слова Сулеймана цитирует fightnews.com:

"Майк Тайсон был самым молодым боксером, который завоевал звание чемпиона мира. Есть вероятность, что он станет и самым старшим.

Тайсон - потрясающая, легендарная личность. Он икона бокса, икона WBC. С помощью одного удара он мог в любой момент отправить в нокаут любого соперника. Безусловно, мы будем поддерживать его. Мне не нравятся спекуляции.

Возвращение Тайсона - тема, которая всех нас развлекает. Выставочные бои - это одно дело. Однако если Майк полноценно вернется, то ему надо получить лицензию и пройти всю процедуру. Я не собираюсь убивать мечту. Тайсон может рассчитывать на мою поддержку, он этого заслуживает. Если Майк мечтает сказать: "Я хочу быть в рейтинге", я отвечу "да". Мы включим его в рейтинг", - сказал Сулейман.

Напомним, что ранее сам Майк Тайсон рассказал о своих планах на будущее.