Дерек Чисора: Я хочу победить Усика, а там посмотрим, на каком месте буду в рейтинге

Британский супертяж, будущий соперник украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) Дерек Чисора (32-9, 23 КО) поделился планами на будущее и рассказал, что хотел бы выйти на ринг против чемпиона мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует secondout.com:

"Я хочу победить Усика, а там посмотрим, на какой позиции буду в рейтинге. Возможно, займу место обязательного претендента на титул Джошуа. Деньги покажут, все зависит от Энтони. Я думаю, он будет рад провести со мной поединок.

Помню, как пересекался с ним в Финчли. Энтони был первым, кто ждал открытия дверей спортзала и последним, кто оттуда уходил. Я уже тогда знал, что он пойдет дальше, чем ему предсказывали. Он отличный спортсмен, вместе с Эдди Херном и skysports вдохнул в бокс новую жизнь и правильные деньги" - сказал он.

Напомним, что ранее президент WBC прокомментировал возможное возвращение в бокс Майка Тайсона.