Эдди Херн: Наш план на четыре недели включает в себя четыре вечера бокса, хочу создать новую историю

Британский промоутер Эдди Херн рассказал, какие поединки после карантинной паузы он собирается организовать первыми и где они могут состояться. Его слова цитирует fightnews.info:

"Все может измениться, но мой план состоит в том, чтобы за один месяц организовать четыре вечера бокса, кульминацией которых, скорее всего, станет бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина.

Я хочу организовать бой Терри Харпера против Наташи Джонс у себя в саду. Я хочу организовать бой за чемпионский титул. В один прекрасный день я хочу, чтобы мы сказали: "А помните, как мы провели здесь чемпионский бой? Помните, где мы провели бой Поветкина и Уайта? Здесь".

Я хочу создавать историю, хочу создавать воспоминания. Так, лучший способ для этого - арендовать арену и пригласить наших замечательных фанатов, но это для нас исключено. Поэтому, надо с этим смириться.

Наш план на четыре недели включает в себя четыре вечера бокса. Мы дойдем до конца августа и там в силу вступит вторая часть плана. С сентября мы сможем организовывать бои, но вопрос в том, сумеем ли мы позвать на них тысячу зрителей или все еще будем проводить их за закрытыми дверями. Нельзя просто проводить бои в четырех стенах или в каком-нибудь небольшом зале, нужно сделать это круто. Так круто, чтобы круче были только яйца. Именно в этом суть бокса и суть компании Matchroom", - сказал Херн.

Напомним, что ранее Дерек Чисора рассказал о своих планах на будущее.