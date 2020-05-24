Дэвин Хейни: Может произойти все что угодно, но я думаю, что Ломаченко победит Лопеса

Регулярный чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хейни (24-0, 15 КО) дал свой прогноз на бой между чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и украинским чемпионом по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Я не знаю, будет ли биться Лопес с Ломаченко. Этот парень очень много врет. Я не верю его словам. Я не знаю, с кем будет драться Теофимо.

Конечно, я буду драться с Лопесом или победителем его боя против Ломаченко. Это не имеет значения. Для меня нет никакой разницы. Естественно, если бой Лопеса с Ломаченко произойдет, то я дам Теофимо шанс, поскольку это бокс. Я серьезно. В боксе всякое может случиться.

Будет ли Лопесу сложно победить Ломаченко? Да, все об этом знают. Может произойти все что угодно, но мне кажется, что Ломаченко побьет Лопеса" - сказал Дэвин.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал, когда бокс может вернуться к проведению ТОП поединков.