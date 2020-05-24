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Тренер Гасиева: Тогда Усик был сильнее, но мы ждем встречи с ним в хэвивейте

Бокс
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А есть ли в этом смысл?

Тренер Гасиева: Тогда Усик был сильнее, но мы ждем встречи с ним в хэвивейте
UA-Футбол
Новина українською

Тренер российского супертяжеловеса Мурата Гасиев (26-1, 19 КО) Абель Санчес рассказал, что хотел бы организовать еще один бой своего подопечного против украинского абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (17-0, 13 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Я абсолютно уверен, что Гассиеву больше подходит хэвивейт. Для того, чтобы сделать вес в крузервейте, он убивал себя. Это не оправдание - тогда Усик был сильнее. Мы ждем встречи с Александром в супертяжелом весе.

Впервые я начал работать с Муратом, когда ему было около 20 лет. Его вес тогда составлял около 87 килограмм. Я видел его габариты и руки. В Мурата гигантские руки. Я сказал, что этот юноша будет доминировать в кузервейте, а потом станет очень хорошим тяжеловесом" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал, когда боксерские фанаты могут ожидать ТОП поединки.

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В статье: Александр Усик Мурат Гассиев Абель Санчес
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