Эдди Херн: Я не собираюсь, как другие промоутеры, просто урезать выплаты, буду платить боксеру согласно уровня поединка

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Херн сообщил, что не собирается урезать гонорары своим подчиненным после завершения карантинной паузы. Его слова цитирует boxingnews24:

"Все промоутеры, с которыми я общаюсь, говорят о том, что необходимо начать контролировать гонорары бойцов, поскольку они вышли из-под контроля в последнее время, и я вынужден согласиться с этим. Так и есть. Одна из докризисных проблем бокса заключалась в том, что бойцовские гонорары раздуло до невероятных размеров.

Для меня не является проблемой тот факт, что боец ​​хорошо зарабатывает, но цифры должны соответствовать событию. И я не собираюсь, как другие промоутеры, просто урезать выплаты, я буду платить боксеру в соответствии с уровнем поединка, на который он выйдет" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал, когда мир сможет увидеть ТОП поединки.