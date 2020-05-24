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Эдди Херн: Я не собираюсь, как другие промоутеры, просто урезать выплаты, буду платить боксеру согласно уровня поединка

Бокс
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Справедливый поступок от промоутера

Эдди Херн: Я не собираюсь, как другие промоутеры, просто урезать выплаты, буду платить боксеру согласно уровня поединка
UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Херн сообщил, что не собирается урезать гонорары своим подчиненным после завершения карантинной паузы. Его слова цитирует boxingnews24:

"Все промоутеры, с которыми я общаюсь, говорят о том, что необходимо начать контролировать гонорары бойцов, поскольку они вышли из-под контроля в последнее время, и я вынужден согласиться с этим. Так и есть. Одна из докризисных проблем бокса заключалась в том, что бойцовские гонорары раздуло до невероятных размеров.

Для меня не является проблемой тот факт, что боец ​​хорошо зарабатывает, но цифры должны соответствовать событию. И я не собираюсь, как другие промоутеры, просто урезать выплаты, я буду платить боксеру в соответствии с уровнем поединка, на который он выйдет" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал, когда мир сможет увидеть ТОП поединки.

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В статье: Эдди Херн
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