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Майк Тайсон: Есть много вариантов соперников, многие ребята хотят разделить со мной ринг

Бокс
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Желающих действительно хватает

Майк Тайсон: Есть много вариантов соперников, многие ребята хотят разделить со мной ринг
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон рассказал об особенностях организации своего поединка на профи-ринге и о деньгах, которые от него поступят. Слова легенды цитирует dailystar:

"Есть много вариантов соперников, много ребят, кто хочет разделить со мной ринг. Сейчас мы на созвоне, делаем дела. В течение недели контракты будут подписаны. Все деньги, что мы заработаем, пойдут другим людям.

Я не получу никаких денег. Возможно, что-то получит моя жена, как мой партнер, но мои деньги пойдут на благотворительность. Я готов помогать тем, кто был менее счастлив, чем я. Готов помочь бездомным и наркозависимым" - сказал он.

Напомним, что ранее президент WBC заявил о готовности включить Тайсона в рейтинг организации.

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В статье: Майк Тайсон
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