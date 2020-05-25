  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри и Уайлдер могут подраться в Азии
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри и Уайлдер могут подраться в Азии

Бокс
(1 голосов)

Заманчивый вариант для промоутеров и боксеров.

Фьюри и Уайлдер могут подраться в Азии
Новина українською

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в феврале техническим нокаутом проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и потерял пояс WBC в супертяжелом весе. Американец активировал опцию о незамедлительном реванше, который должен состояться после завершения пандемии коронавируса.

Как утверждает BoxingNews 24, промоутеры боксеров Боб Арум и Фрэнк Уоррен получили предложение организовать третий бой Уайлдера и Фьюри в Китае или Макао.

Помимо вариантов в Азии принять бой Уайлдера и Фьюри настойчиво хотят в Саудовской Аравии, где недавно дрались Энтони Джошуа и Энди Руис. Также нельзя сбрасывать со счетов и Лас-Вегас.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Уайлдер перенес операцию после поражения от Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...