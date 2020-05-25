Фьюри и Уайлдер могут подраться в Азии

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в феврале техническим нокаутом проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и потерял пояс WBC в супертяжелом весе. Американец активировал опцию о незамедлительном реванше, который должен состояться после завершения пандемии коронавируса.

Как утверждает BoxingNews 24, промоутеры боксеров Боб Арум и Фрэнк Уоррен получили предложение организовать третий бой Уайлдера и Фьюри в Китае или Макао.

Помимо вариантов в Азии принять бой Уайлдера и Фьюри настойчиво хотят в Саудовской Аравии, где недавно дрались Энтони Джошуа и Энди Руис. Также нельзя сбрасывать со счетов и Лас-Вегас.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Уайлдер перенес операцию после поражения от Фьюри.