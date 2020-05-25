Виталий Кличко выиграл виртуальный турнир среди легенд супертяжелого веса

Портал vRINGe представил результаты финальных боев фэнтези-лиги среди легенд супертяжелого веса.

В финале Виталий Кличко с минимальным преимуществом (51% голосов против 49%) одолел Мухаммеда Али. В бою за третье место Майк Тайсон (59 на 41%) был сильнее Владимира Кличко.

Помимо Али Кличко-старший на пути к неофициальному статусу лучшего боксера в истории супертяжелого веса побил Энтони Джошуа, Леннокса Льюиса, Джо Фрейзера и Майка Тайсона.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду в подготовке к возобновлению карьеры.