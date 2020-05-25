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Виталий Кличко выиграл виртуальный турнир среди легенд супертяжелого веса

Бокс
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Экс-чемпион WBC прошел многих легендарных боксеров.

Виталий Кличко выиграл виртуальный турнир среди легенд супертяжелого веса
Новина українською

Портал vRINGe представил результаты финальных боев фэнтези-лиги среди легенд супертяжелого веса.

В финале Виталий Кличко с минимальным преимуществом (51% голосов против 49%) одолел Мухаммеда Али. В бою за третье место Майк Тайсон (59 на 41%) был сильнее Владимира Кличко.

Помимо Али Кличко-старший на пути к неофициальному статусу лучшего боксера в истории супертяжелого веса побил Энтони Джошуа, Леннокса Льюиса, Джо Фрейзера и Майка Тайсона.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду в подготовке к возобновлению карьеры.

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В статье: Виталий Кличко Бокс
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Источник:
Vringe.com
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