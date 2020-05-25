Шесть лет назад Ломаченко впервые стал чемпионом мира. Как это было. ВИДЕО

Шесть лет назад Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) разделенным решением судей побил Гэри Расселла-младшего и завоевал вакантный пояс WBO в полулегком весе. Тот бой был для украинца лишь третьим на профессиональном ринге.

К слову, Расселл-младший с тех пор больше не проигрывал. В последнее время американец все громче говорит о необходимости реванша с Ломаченко.