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Шесть лет назад Ломаченко впервые стал чемпионом мира. Как это было. ВИДЕО
Это произошло в июне 2014 года в Карсоне.
Шесть лет назад Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) разделенным решением судей побил Гэри Расселла-младшего и завоевал вакантный пояс WBO в полулегком весе. Тот бой был для украинца лишь третьим на профессиональном ринге.
К слову, Расселл-младший с тех пор больше не проигрывал. В последнее время американец все громче говорит о необходимости реванша с Ломаченко.
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