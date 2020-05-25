Тайсону предлагают космическую сумму за кулачные бои

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в 53 года возобновил активные тренировки и объявил о возвращении на ринг.

Федерация поединков на голых кулаках (Bare Knuckle Fighting Championship) хочет организовать камбэк Тайсона и готова заплатить за это внушительную сумму. Речь идет о гонораре в 20 миллионов долларов.

Известно и имя возможного соперника Тайсона – им может стать 43-летний боец UFC Вандерлей Силва.

Тайсон и Силва могут провести бой на голых кулаках с двумя раундами по три или по пять минут. Удары любыми другими частями тела запрещены.

Что касается бокса, то наиболее вероятным оппонентом Майка Тайсона считается Эвандер Холифилд, в подготовке которого к камбэку участвует Владимир Кличко.