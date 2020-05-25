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Тайсону предлагают космическую сумму за кулачные бои

Бокс
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У «Железного Майка» очередное заманчивое предложение.

Тайсону предлагают космическую сумму за кулачные бои
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в 53 года возобновил активные тренировки и объявил о возвращении на ринг.

Федерация поединков на голых кулаках (Bare Knuckle Fighting Championship) хочет организовать камбэк Тайсона и готова заплатить за это внушительную сумму. Речь идет о гонораре в 20 миллионов долларов.

Известно и имя возможного соперника Тайсона – им может стать 43-летний боец UFC Вандерлей Силва.

Тайсон и Силва могут провести бой на голых кулаках с двумя раундами по три или по пять минут. Удары любыми другими частями тела запрещены.

Что касается бокса, то наиболее вероятным оппонентом Майка Тайсона считается Эвандер Холифилд, в подготовке которого к камбэку участвует Владимир Кличко.

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В статье: Майк Тайсон
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