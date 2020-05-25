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Вудс, ты готов к вызову? Усик начал обучаться гольфу
У Александра неплохо получается.
Гольф давно стал частью жизни Владимира Кличко и Андрея Шевченко. Готов присоединиться к звездной компании и Александр Усик.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе поделился с подписчиками Instagram своими успехами в освоении этого аристократического вида спорта.
Возникает лишь один вопрос – а почему Усик снова в разноцветных кроссовках?
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