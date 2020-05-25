Вудс, ты готов к вызову? Усик начал обучаться гольфу

Гольф давно стал частью жизни Владимира Кличко и Андрея Шевченко. Готов присоединиться к звездной компании и Александр Усик.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе поделился с подписчиками Instagram своими успехами в освоении этого аристократического вида спорта.

Возникает лишь один вопрос – а почему Усик снова в разноцветных кроссовках?