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Вудс, ты готов к вызову? Усик начал обучаться гольфу

Бокс
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У Александра неплохо получается.

Вудс, ты готов к вызову? Усик начал обучаться гольфу
Новина українською

Гольф давно стал частью жизни Владимира Кличко и Андрея Шевченко. Готов присоединиться к звездной компании и Александр Усик.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе поделился с подписчиками Instagram своими успехами в освоении этого аристократического вида спорта.

Возникает лишь один вопрос – а почему Усик снова в разноцветных кроссовках?

⛳️????️

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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В статье: гольф Александр Усик
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