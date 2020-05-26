Владимир Кличко подтвердил сотрудничество с Холифилдом

На своей странице в Instagram Кличко-младший сообщил, что помогает Эвандеру Холифилду в его возвращении на ринг. 57-летний американец ранее анонсировал свой камбэк на несколько выставочных боев.

"Вы хотите знать, что такое настоящая сделка? Физическая сила и сила мозга одинаково важны. Возраст – всего лишь цифра", - написал украинец.

Предполагается, что главной целью совместной работы Кличко и Холифилда является третий бой американца против Майка Тайсона, который в 53 года также решил вернуться на ринг.

Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года после двух поражений от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. С тех пор слухи неоднократно связывали боксера с камбэком, но до конкретики дело пока не дошло.