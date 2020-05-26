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Соперник Ломаченко творит невероятные вещи со скакалкой. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Теофимо Лопес обладает феноменальной координацией.

Соперник Ломаченко творит невероятные вещи со скакалкой. ВИДЕО
Новина українською

Промоутерская компания Top Rank опубликовала видео новой тренировки чемпиона IBF в легком весе. Поверьте, это лучше увидеть своими глазами.

С украинским чемпионом WBA, WBC и WBO Василием Ломаченко Лопес должен был подраться в Нью-Йорке в ближайшую субботу, 30 мая. Из-за пандемии коронавируса громкий бой между двумя лидерами легкого дивизиона отложен на неопределенный срок.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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