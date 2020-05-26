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Соперник Ломаченко творит невероятные вещи со скакалкой. ВИДЕО
Теофимо Лопес обладает феноменальной координацией.
Промоутерская компания Top Rank опубликовала видео новой тренировки чемпиона IBF в легком весе. Поверьте, это лучше увидеть своими глазами.
С украинским чемпионом WBA, WBC и WBO Василием Ломаченко Лопес должен был подраться в Нью-Йорке в ближайшую субботу, 30 мая. Из-за пандемии коронавируса громкий бой между двумя лидерами легкого дивизиона отложен на неопределенный срок.
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