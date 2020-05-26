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Фьюри: Уайлдер будет опасней, чем в последнем бою

Бокс
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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) не позволяет себе расслабиться.

Фьюри: Уайлдер будет опасней, чем в последнем бою
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Фьюри в феврале техническим нокаутом разобрался с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и стал новым чемпионом WBC в супертяжелом весе. После завершения пандемии коронавируса боксеры должны провести третий бой.

"В супертяжелом весе все может решить один удар. От Уайлдера требуется всего один удар. Он все еще очень опасный соперник, он голоден, он хочет вернуться и стать двукратным чемпионом мира. Конечно, он будет опасней, чем в последнем бою.

Знаете что? Это просто боксерский поединок. Вы выигрываете, вы проигрываете. Никогда нельзя сказать наперед.

Я с нетерпением жду вызова, когда бы это не произошло", - заявил Фьюри в интервью Sky Sports.

Ожидается, что третий бой Уайлдера и Фьюри пройдет осенью 2020 года. Боксеры могут снова выступить в Лас-Вегасе или же отправиться в Китай, Макао или Саудовскую Аравию.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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