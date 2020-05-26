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Холифилд: Если Тайсон ударит меня, то я ударю в ответ

Бокс
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Выставочный бой может стать реальным.

Холифилд: Если Тайсон ударит меня, то я ударю в ответ
Новина українською

Эвандер Холифилд и Майк Тайсон практически одновременно объявили о возвращении на ринг на несколько выставочных поединков. Когда боксеры вновь встретятся лицом к лицу, на двоих им будет более 110 лет.

"Если он ударит меня, то я ударю его в ответ. Вот в чем суть бокса. Если вы не хотите, чтобы я выбрасывал бомбы, то вам лучше не делать этого. Даже если я буду на ринге с братом, я отвечу ему ударом на удар".

Также Холифилд надеется, что его камбэк вдохновит молодое поколение.

"Когда они увидят меня на ринге в 58 лет, то спросят, а как я это сделал. Заботься о себе, слушай свою маму и своего отца", - приводит слова Холифилда BBC Sport.

Ранее стало известно, что в подготовке Эвандера Холифилда к возвращению на ринг участвует Владимир Кличко.

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В статье: Майк Тайсон Эвандер Холифилд
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