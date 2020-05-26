Де Ла Хойя не считает Ломаченко лучшим боксером в мире

Президент промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя статусом лучшего боксера современности ожидаемо наградил лидера среднего веса Сауля Альвареса.

"Учитывая, с кем он дрался и с кем он хочет встретиться в ближайшее время, я должен поставить Канело первым. Он, наверное, единственный боксер сегодня, который на самом деле не подбирает себе противников и хочет встретиться с лучшими.

Другие сначала просят денег. Следующие два – Кроуфорд и Ломаченко. Они находятся близко друг к другу в этом рейтинге, и я не могу решить, кто выше, а кто ниже. Теренс может стать мега-звездой, а Василий после побед в полулегком весе, во втором полулегком и теперь в легком, по моему мнению, все еще может подняться в суперлегкий и полусредний веса", - говорит Де Ла Хойя.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко не будет драться перед громким боем с Лопесом.