Усик: Если вы хотите поразить цель – вам нужно ее увидеть

Украинец намекает, что Дереку Чисоре в ринге будет непросто.

С Чисорой Усик должен был подраться на прошлой неделе в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса бой был отложен на неопределенный срок.

"Я в каждом бою сталкиваюсь с таким планом. Если вы хотите поразить цель, то вам нужно ее увидеть. Чисора может наносить столько ударов, сколько сможет, но ему нужно видеть, куда бить.

Когда я был любителем, я смотрел его бои в супертяжелом весе – с Кличко, с Дэвидом Хэем. Я думал: «Вау, такие замечательные парни где-то далеко, а теперь я собираюсь боксировать против одного из них", - сказал Усик в интервью Sky Sports.

Ранее UA-Футбол сообщал, что промоутер хочет организовать бой Усик – Чисора в "уникальном" месте.