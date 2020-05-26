  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Если вы хотите поразить цель – вам нужно ее увидеть
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Если вы хотите поразить цель – вам нужно ее увидеть

Бокс
(1 голосов)
Усик: Если вы хотите поразить цель – вам нужно ее увидеть
Новина українською

Украинец намекает, что Дереку Чисоре в ринге будет непросто.

С Чисорой Усик должен был подраться на прошлой неделе в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса бой был отложен на неопределенный срок.

"Я в каждом бою сталкиваюсь с таким планом. Если вы хотите поразить цель, то вам нужно ее увидеть. Чисора может наносить столько ударов, сколько сможет, но ему нужно видеть, куда бить.

Когда я был любителем, я смотрел его бои в супертяжелом весе – с Кличко, с Дэвидом Хэем. Я думал: «Вау, такие замечательные парни где-то далеко, а теперь я собираюсь боксировать против одного из них", - сказал Усик в интервью Sky Sports.

Ранее UA-Футбол сообщал, что промоутер хочет организовать бой Усик – Чисора в "уникальном" месте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...