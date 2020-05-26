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Майк Тайсон тренируется с бойцом UFC. ВИДЕО
Пока только растяжка
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон продолжает подготовку к проведению показательных поединков.
Сейчас ему помогает экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт.
На своей странице в инстаграме Виктор опубликовал видео с тренировки.
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