Майк Тайсон тренируется с бойцом UFC. ВИДЕО

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон продолжает подготовку к проведению показательных поединков.

Сейчас ему помогает экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт.

На своей странице в инстаграме Виктор опубликовал видео с тренировки.