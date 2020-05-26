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Пакьяо: Флойд Мєйвезер завидует мне

Бокс
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Все из-за того, что Мэнни ещё боксирует

Пакьяо: Флойд Мєйвезер завидует мне
Новина українською

Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо ответил на критику со стороны экс-чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мэйвезера, который назвал Пакьяо "стариком".

"Мэйвезер мне просто завидует, потому что сам уже на пенсии.

Мы все еще активны. Планов относительно следующего боя у меня пока нет", – сказал Пакьяо.

Напомним, что последний бой Пакьяо провел летом прошлого года, когда победил раздельным решением судей экс-чемпиона мира в полусреднем весе Кита Турмана.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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