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Пакьяо: Флойд Мєйвезер завидует мне
Все из-за того, что Мэнни ещё боксирует
Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо ответил на критику со стороны экс-чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мэйвезера, который назвал Пакьяо "стариком".
"Мэйвезер мне просто завидует, потому что сам уже на пенсии.
Мы все еще активны. Планов относительно следующего боя у меня пока нет", – сказал Пакьяо.
Напомним, что последний бой Пакьяо провел летом прошлого года, когда победил раздельным решением судей экс-чемпиона мира в полусреднем весе Кита Турмана.
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