Пакьяо: Флойд Мєйвезер завидует мне

Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо ответил на критику со стороны экс-чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мэйвезера, который назвал Пакьяо "стариком".

"Мэйвезер мне просто завидует, потому что сам уже на пенсии.

Мы все еще активны. Планов относительно следующего боя у меня пока нет", – сказал Пакьяо.

Напомним, что последний бой Пакьяо провел летом прошлого года, когда победил раздельным решением судей экс-чемпиона мира в полусреднем весе Кита Турмана.