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Гвоздик показал тренировку с покрышкой и молотом. ВИДЕО

Бокс
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Украинский боксер тренируется в Калифорнии.

Гвоздик показал тренировку с покрышкой и молотом. ВИДЕО
Новина українською

Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео интенсивной тренировки. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе активно колотит молотом по огромной автомобильной покрышке.

Александр Гвоздик в октябре прошлого года техническим нокаутом проиграл Артуру Бетербиеву и потерял пояс WBC. Из-за пандемии коронавируса дата ближайшего боя харьковчанина еще неизвестна.

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В статье: Бокс Александр Гвоздик
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