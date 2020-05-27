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Гвоздик показал тренировку с покрышкой и молотом. ВИДЕО
Украинский боксер тренируется в Калифорнии.
Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео интенсивной тренировки. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе активно колотит молотом по огромной автомобильной покрышке.
Александр Гвоздик в октябре прошлого года техническим нокаутом проиграл Артуру Бетербиеву и потерял пояс WBC. Из-за пандемии коронавируса дата ближайшего боя харьковчанина еще неизвестна.
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