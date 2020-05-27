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Усик запел на французском и рассказал, что есть счастье. ВИДЕО
Немного философии от знаменитого боксера.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) под песню французского певца Кристофа Маэ «Il est o? le Bonheur» призвал искать счастье рядом с собой.
"Не ищите счастье за пределами себя – найдите его внутри себя. Радуйтесь тому, что вы дышите, что вы видите, что вы ходите своими ногами. Вот в этом и есть счастье", - говорит боксер.
Александр Усик в следующем бою встретится с британцем Дереком Чисорой. Поединок состоится не ранее середины июля.
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