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Усик запел на французском и рассказал, что есть счастье. ВИДЕО

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Немного философии от знаменитого боксера.

Усик запел на французском и рассказал, что есть счастье. ВИДЕО
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) под песню французского певца Кристофа Маэ «Il est o? le Bonheur» призвал искать счастье рядом с собой.

"Не ищите счастье за пределами себя – найдите его внутри себя. Радуйтесь тому, что вы дышите, что вы видите, что вы ходите своими ногами. Вот в этом и есть счастье", - говорит боксер.

Александр Усик в следующем бою встретится с британцем Дереком Чисорой. Поединок состоится не ранее середины июля.

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В статье: Александр Усик Бокс
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