Грицай обратился к Усику: Тебе придется научиться уважать украинцев

В новом видео на YouTube Грицай, ранее бросивший вызов Усику на бой без правил, объяснил, почему вступил в интернет-конфликт со знаменитым боксером.

"Усик не является и никогда не был моей мишенью. Если он прекратит продвигать российские интересы, используя свою популярность в определенных кругах, мне он станет абсолютно неинтересным.

Но если, прячась от диванных экспертов за диваном, Усик и его команда продолжат подло гадить Украине и украинцам, я с темы Усика, его бизнеса и бизнес-интересов не слезу.

Сашенька, хочешь дальше зарабатывать на украинцах? Тогда тебе придется научиться нас уважать и не плевать в колодец, из которого ты с такой жадностью хлебаешь всю свою жизнь", - сказал борец.

Идея боя между Александром Усиком и Богданом Грицаем по состоянию на конец мая заглохла. Боксер готов драться по правилам бокса, что не устраивает его оппонента.