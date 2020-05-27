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Грицай обратился к Усику: Тебе придется научиться уважать украинцев

Бокс
(9 голосов)

Богдан Грицай vs Александр Усик: шоу продолжается.

Грицай обратился к Усику: Тебе придется научиться уважать украинцев
Новина українською

В новом видео на YouTube Грицай, ранее бросивший вызов Усику на бой без правил, объяснил, почему вступил в интернет-конфликт со знаменитым боксером.

"Усик не является и никогда не был моей мишенью. Если он прекратит продвигать российские интересы, используя свою популярность в определенных кругах, мне он станет абсолютно неинтересным.

Но если, прячась от диванных экспертов за диваном, Усик и его команда продолжат подло гадить Украине и украинцам, я с темы Усика, его бизнеса и бизнес-интересов не слезу.

Сашенька, хочешь дальше зарабатывать на украинцах? Тогда тебе придется научиться нас уважать и не плевать в колодец, из которого ты с такой жадностью хлебаешь всю свою жизнь", - сказал борец.

Идея боя между Александром Усиком и Богданом Грицаем по состоянию на конец мая заглохла. Боксер готов драться по правилам бокса, что не устраивает его оппонента.

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В статье: Александр Усик Богдан Грицай
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