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Фьюри: Я готов на выставочный бой с Тайсоном

Бокс
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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) может поучаствовать в камбэке Майка Тайсона.

Фьюри: Я готов на выставочный бой с Тайсоном
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Майк Тайсон в 53 года решил вернуться на ринг на несколько выставочных боев. Среди потенциальных соперников «Железного Майка» упоминаются Эвандер Холифилд, Шеннон Бриггс и другие. Теперь же в этот список добавился и действующий обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри.

"Мне звонили как-то и спрашивали, что я думаю насчет проведения ярмарочного поединка с Тайсоном. Что я ответил? Ну конечно же, я ответил: "Да, черт побери! Я готов!" Но, признаться, я не думаю, что с этого что-то материализуется.

Бой Тайсона и Холифилда? Думаю, они и без меня разберутся. Кто я, чтобы им советовать?.. Да, возраст. Да, они староваты для разборок на ринге. Но вдруг кто-то прислушается ко мне? Я бы не хотел быть тем, который своим неуместным высказыванием убьет чью-то мечту. Если медицинские комиссии дадут добро, тогда они смогут устроить это. В конце концов это их жизни, а не моя", - сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри после завершения пандемии коронавируса должен провести третий бой с Деонтеем Уайлдером, которого в феврале нокаутировал в Лас-Вегасе.

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В статье: Майк Тайсон Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com
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