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Сиренко может провести бой в Киеве

Бокс
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Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) узнал подробности своего следующего боя.

Сиренко может провести бой в Киеве
Новина українською

Сиренко, Александр Захожий (13-0, 10 КО), Петр Иванов (11-0-2, 7 КО) и Андрей Великовский (16-2-1, 10 КО) в конце июля могут выступить на вечере бокса в Киеве. Об этом сообщает Luckypunch.net.

Менеджер боксеров Максим Михайлев совместно с промоутерскими компаниями Fächer Sportmanagement (Германия) и Top Boxing Generation (Украина).

По предварительной информации следующим соперником Сиренко станет харьковчанин Павел Кроленко.

Владислав Сиренко в последнем бою в октябре прошлого года в рамках вечера бокса в Карлсруэ в первом раунде отправил в нокаут Айвана Ди Берардино (9-2-1, 6 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Сиренко дал интервью известному изданию The Ring.

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В статье: Владислав Сиренко Бокс
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