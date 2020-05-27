Уайлдер усомнился в величии Тайсона: Кого он побил?

Деонтей Уайлдер считает, что Майк Тайсон не заслуживает считаться великими, поскольку у него был слабый уровень оппозиции, а стоило ему выйти на сильного соперника, как все заканчивалось поражением.

"Да, мы все любим Тайсона. Но вся беда в том, что половина из вас ничего не знают об истории бокса.

Давайте обратимся к фактам. Сколько оппонентов из Международного зала боксерской славы было у него в соперниках? Сможете назвать их имена? О чем я и говорю. Только двое – Холифилд и Леннокс Льюис. И обоим он проиграл. Так что учите факты", - говорит Уайлдер.

Уайлдер в последнем бою в феврале техническим нокаутом проиграл Тайсону Фьюри и потерял пояс WBC в супертяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсону предлагают космическую сумму за кулачные бои.