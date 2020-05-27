Майк Тайсон: Мы вышли из дерьма и думаем, что особенные

Бывший чемпион мира Майк Тайсон рассказал о жизни и смерти.

"Я не боюсь смерти. Жизнь для меня более сложная, чем смерть, потому что она отнимает много мужества.Без мужества тебе ни с чем не справиться. Жизнь – это путешествие, жизнь – это борьба.

Мы слишком серьезно к себе относимся, считая, что являемся кем-то. Мы – ничто. Мы вышли из дерьма и думаем, что особенные.

Никогда не думаю, что со мной произойдет что-то плохое, но когда это случается, то понимаю, что способен с этим справиться.

Я справился со многими вещами, которые случались в моей жизни", – сказал Тайсон.