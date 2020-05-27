Тайсон Фьюри хочет снять фильм о себе

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сообщил, что работает над тем, чтобы был снят художественный фильм, который расскажет об истории его жизни. По словам Фьюри, он хотел бы, чтобы главную роль в фильме сыграл Дензел Вашингтон.

"Сейчас веду переговоры с режиссёрами в Голливуде по поводу фильма „История жизни Тайсона Фьюри“. У меня спросили, какого актёра хотел бы увидеть в главной роли. Очевидно, Дензела Вашингтона. Всегда говорил, что это будет Дензел, а надо мной все смеялись. Да плевать! Хочется определиться с исполнителем главной роли. Дензел способен сыграть кого угодно! Но не уверен, что он может разговаривать хриплым голосом", — приводит слова Тайсона Фьюри BT Sport.