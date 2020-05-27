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Владимиру Кличко вернули три чемпионских пояса

Бокс
(3 голосов)

На такой шаг пошли организации из-за заслуг Кличко перед мировым профессиональным боксом

Владимиру Кличко вернули три чемпионских пояса
Новина українською

Легенде мирового и украинского бокса Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он проиграл в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Потерпев поражение украинец потерял титулы по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Согласно регламенту боксерских федераций, во время поединка чемпионские пояса находятся у супервайзера, который после объявления результата боя отдает их старому или новому чемпиону. Ночью 28 ноября 2015 года после завершения поединка поясы оказались у Тайсона Фьюри.

Но после боя все три мировые боксерские организации заказали и прислали британцу новые, а украинцу вернули "его" пояса. Такой символический шаг федераций был своего рода признанием заслуг Владимира перед мировым профессиональным боксом.

1 июня эти чемпионские пояса появятся в Киеве в музее Кличко, который в эту дату отпразднует шестилетие со дня своего открытия. Посетители музея смогут их увидеть после 10 июня, когда музей возобновит свою работу.

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В статье: Владимир Кличко
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Источник:
sport.ua
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