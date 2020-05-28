  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон пришел на рестлинг и спровоцировал массовую драку
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон пришел на рестлинг и спровоцировал массовую драку

Бокс
(1 голосов)

«Железный Майк» развлекается.

Тайсон пришел на рестлинг и спровоцировал массовую драку
Новина українською

На фоне информации о возвращении в бокс 53-летний Майк Тайсон в компании бывших чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса сходил рестлинг-шоу All Elite Wrestling’s Dynamite в Джексонвилле.

Легендарный боксер вышел на ринг и своим дерзким поведением спровоцировал драку со звездой WWE Крисом Джерико. К потасовке присоединились и другие профессиональные рестлеры.

Ожидается, что Майк Тайсон проведет несколько выставочных боев, включая реванш с Эвандером Холифилдом, которого к камбэку готовит Владимир Кличко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...