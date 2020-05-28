Тайсон пришел на рестлинг и спровоцировал массовую драку

На фоне информации о возвращении в бокс 53-летний Майк Тайсон в компании бывших чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса сходил рестлинг-шоу All Elite Wrestling’s Dynamite в Джексонвилле.

Легендарный боксер вышел на ринг и своим дерзким поведением спровоцировал драку со звездой WWE Крисом Джерико. К потасовке присоединились и другие профессиональные рестлеры.

Ожидается, что Майк Тайсон проведет несколько выставочных боев, включая реванш с Эвандером Холифилдом, которого к камбэку готовит Владимир Кличко.