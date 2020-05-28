Top Rank в июне проведет два шоу в Лас-Вегасе

Как сообщает BoxingScene, Атлетическая комиссия штата Невады позволила промоутерской компании Top Rank 9 и 11 июня провести два вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Первые бои в США после пандемии коронавируса пройдут без зрителей и представителей СМИ, но будут показаны на телеканале ESPN. В каждом шоу Арум сможет организовать не более пяти боев.

9 июня вечер бокса возглавит бой чемпиона WBO в полулегком весе Шакура Стивенсона (13-0, 7 КО) с Феликсом Кабалларо (13-1-2, 9 КО), а спустя два дня главным событием станет поединок Джесси Магдалено (27-1, 18 КО) и Йенифеля Висенте (36-4-2, 28 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсон Фьюри готов провести выставочный бой с Майком Тайсоном.