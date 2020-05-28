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Виталий Кличко 16 лет назад должен был подраться с Тайсоном

Бокс
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Как жаль, что этот бой так и не состоялся.

Виталий Кличко 16 лет назад должен был подраться с Тайсоном
Новина українською

О сорванном поединке Кличко-старшего с Майком Тайсоном сообщил бывший промоутер украинца Том Леффлер.

"Мы работали над боем Тайсона против Виталия Кличко. И Тайсон проиграл Дэнни Уильямсу. Если вы помните. Ну и получилось, что Виталий дрался с Уильямсом. Так что если Майк тогда был не способен побеждать таких парней, то я не знаю, как он может быть конкурентным сейчас.

Конечно, он может быть опасным в каком-то смысле. Но когда мы говорим о 12-раундовом поединке, то я не думаю, что его выступление на топовом уровне реально", - сказал Леффлер.

В декабре 2004 года Виталий Кличко в бою с Дэнни Уильямсом в Лас-Вегасе провел первую защиту титула WBC, побив соперника техническим нокаутом в восьмом раунде.

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В статье: Виталий Кличко Майк Тайсон
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Источник:
Xsport.ua
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