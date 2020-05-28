Усик и Чисора могут подраться для 1000 VIP-персон

Промоутер Александра Усика придумал вариант, как организовать серию громких боев в Великобритании.

Первыми по схеме Хирна должны подраться чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и Кубрат Пулев.

"Я хочу организовать бой в Великобритании. В октябре или ноябре почему бы нам не устроить это на аренах Royal Albert Hall или Olympia? Там будут 1000 человек – взять с людей много денег, блеск, гламур, вечеринка, напитки, все на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Мы просто должны быть креативными, чтобы люди захотели выйти. Им потребуется время, чтобы вновь обрести уверенности при посещении массовых мероприятий

Это же касается и боя между Александром Усиком и Дереком Чисорой, который изначально был запланирован на прошлые выходные", - приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее появилась информация, что Эдди Хирн хочет организовать вечер бокса в саду своего дома.