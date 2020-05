Майк Тайсон принял вызов Криса Джеко

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон принял вызов, который ему бросил бывший чемпион All Elite Wrestling Крис Джерико.

"Я возвращаюсь, чтобы надрать твою задницу", – сказал Тайсон.

Ранее Тайсон устроил массовую потасовку во время рестлерского шоу All Elite Wrestling’s Dynamite.

Iron @MikeTyson keeps his message to @IAmJericho straight forward & to the point.



WATCH the full Jericho & Tyson altercation here: https://t.co/XAHEA3ffJG pic.twitter.com/2JAPfbBiLS