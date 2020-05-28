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Майк Тайсон принял вызов Криса Джеко

Бокс
(1 голосов)

Железный Майк готов встретиться с Крисом

Майк Тайсон принял вызов Криса Джеко
Новина українською

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон принял вызов, который ему бросил бывший чемпион All Elite Wrestling Крис Джерико.

"Я возвращаюсь, чтобы надрать твою задницу", – сказал Тайсон.

Ранее Тайсон устроил массовую потасовку во время рестлерского шоу All Elite Wrestling’s Dynamite.

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В статье: Майк Тайсон
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