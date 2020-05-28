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Майк Тайсон принял вызов Криса Джеко
Железный Майк готов встретиться с Крисом
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон принял вызов, который ему бросил бывший чемпион All Elite Wrestling Крис Джерико.
"Я возвращаюсь, чтобы надрать твою задницу", – сказал Тайсон.
Ранее Тайсон устроил массовую потасовку во время рестлерского шоу All Elite Wrestling’s Dynamite.
Iron @MikeTyson keeps his message to @IAmJericho straight forward & to the point.— All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 28, 2020
WATCH the full Jericho & Tyson altercation here: https://t.co/XAHEA3ffJG pic.twitter.com/2JAPfbBiLS
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