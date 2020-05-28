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Хирн: Не думаю, что бой Джошуа - Пулев состоится за закрытой дверью

Бокс
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Промоутер хочет провести бой в Британии

Хирн: Не думаю, что бой Джошуа - Пулев состоится за закрытой дверью
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал о поиске небольшой арены в Британии для поединка между супертяжеловесами – Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

"Мы понимаем, что поединок между Джошуа с Пулевым невозможно устроить на большом стадионе, как у Тоттэнхема. Но мы сосредоточены на том, чтобы провести событие в Великобритании – это наш приоритет.

Было бы чудесно, когда вернется спорт и бизнес, провести поединок у наших берегов.

Был интерес от Среднего и Дальнего Востока, но мы не получили официальных предложений, как и от Хорватии.

Мы бы с радостью провели бой в Британии. Мы занялись поиском места, но поменьше.

Есть вероятность, что нам все удастся. Я не думаю, что это будет бой за закрытой дверью. Если мы узнаем допустимое количество зрителей, то проведем эксклюзивный ивент в Великобритании", – сказал Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев Эдди Хирн
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