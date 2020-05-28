Бой Усик - Чисора может состояться в августе

Бой между британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) и украинским супертяжем Александром Усиком (17-0, 13 КО) может состояться в конце августа.

Об этом сообщает промоутер Эдди Хирн.

"Мы ведем переговоры по вопросу проведения боя Усик – Чисора. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения таких боев в ближайшие месяцы.

Мы обязаны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все обязательно должно происходить в США", – прокомментировал ситуацию Хирн.

Изначально бой Усика с Чисорой был запланирован на 23 мая в Лондоне. Однако поединок был перенесен из-за пандемии.