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Бой Усик - Чисора может состояться в августе
Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн
Бой между британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) и украинским супертяжем Александром Усиком (17-0, 13 КО) может состояться в конце августа.
Об этом сообщает промоутер Эдди Хирн.
"Мы ведем переговоры по вопросу проведения боя Усик – Чисора. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения таких боев в ближайшие месяцы.
Мы обязаны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все обязательно должно происходить в США", – прокомментировал ситуацию Хирн.
Изначально бой Усика с Чисорой был запланирован на 23 мая в Лондоне. Однако поединок был перенесен из-за пандемии.